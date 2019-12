Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 15 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Ilha fatto tappa anche nel Sannio, a. La staffetta dellagrazie alla bicicletta a pedalata assistita si è presentata in piazza Castello. Sono stati l’ex gieffino Luca Di Tolla e l’ex cantante dei Cugini di Campagna, Nick Luciani, ad essere i protagonisti di questa iniziativa che contribuisce alla tutela dell’ecosistema. Di Tolla e Luciani, nelle loro vesti di testimonial di questo tour no profit, si sono spesi per sensibilizzare le coscienze sull’attualissimo e scottante tema dell’abbattimento delle emissioni di Co2, secondo un progetto ideato e proposto dall’Associazione Diritti Nazionali Associati, coadiuvata da Sciara Holding. Il tour vuole dimostrare come si possano percorrere lunghe distanze su qualsiasi tipologia di strada senza inquinare, macinando chilometri in sella a una city ...

anteprima24 : ** 'Green Days Tour” a #Benevento: l'obiettivo è promuovere la mobilità sostenibile ** - corrieredirieti : 'Green Days Tour' fa tappa a Rieti. L’assessore Valentini accoglie il campione olimpico Mauro Prosperi #olimpiadi… - DueMondiNews : +++ Mauro Prosperi, pentatleta e maratoneta, ricevuto a Palazzo Comunale dall’assessore ai lavori pubblici e alla m… -