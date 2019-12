Grande Fratello Vip | Clizia Incorvaia è ufficialmente nel cast

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di domenica 15 dicembre 2019) Come promesso a più riprese, ilVip 2020 si prospetta in grado di far discutere, e di coinvolgere nelle sue sottotrame anche il più resistente del pubblico. E’ stato fin da subito obbiettivo del presentatore e conduttore Alfonso Signorini garantire alla nuova edizione del reality il massimo della visibilità in termini di nomi; e dopo le prime comunicazioni ufficiali, ecco che il giornalista sta finalmente calando i pezzi forti della sua prima edizione da protagonista. Anche la ex di Francesco Sarcina a bordo del reality di Alfonso Signorini: ilVip 2020 schiera tre nuovi concorrenti ufficiali A conquistare i riflettori in occasione della prossima edizione delVip sarà allora un nome controverso come quello diè finita recentemente al centro di un terremoto scandalistico in seguito alla rottura con il ...

fucklavren : La verità è che gli italiani meritano di vedere solo il grande fratello. Ignoranti siete e ignoranti rimarrete.… - assaloni : RT @ArditoAspetto: Cazzate da regime-parodia declamate in un clima paragoliardico da gita scolastica di pluribocciati. Questi non li prende… - 01lex02 : RT @DiegoFusaro: Alla fine anche loro, come il protagonista di 1984, hanno preso ad amare il Grande Fratello. -