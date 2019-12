Gotti: «Ho cullato il sogno di seguire Sarri alla Juve» – VIDEO (Di domenica 15 dicembre 2019) Il tecnico dell’Udinese Gotti parla della possibilità di seguire Sarri sulla panchina della Juventus – VIDEO Luca Gotti e Maurizio Sarri insieme alla Juventus come al Chelsea? L’allenatore dell’Udinese ha accarezzato la possibilità di seguire il collega sulla panchina bianconera in estate. «Ho cullato per quindici giorni il sogno di seguire Sarri alla Juventus», ha dichiarato il tecnico friulano in conferenza stampa, proprio al termine della sfida disputata all’Allianz Stadium. Leggi su Calcionews24.com

