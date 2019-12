God is a Woman fu scartata da Camila Cabello | ecco come è diventata una hit di Ariana

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di domenica 15 dicembre 2019) Non è certo inusuale che un brano su cui un artista lavora in studio venga poi scartato e riproposto ad un altro: è quello che è accaduto anche a God is acheavrebbe potuto incidere per il suo secondo album di inediti Romance e che invece finita tra le mani diGrande, diventando una hit da top10 in classifica Billboard l'estate dello scorso anno. Quando un anno fa è trapelata in rete una brevissima clip con una demo di God is acantata da Camilla, in molti si sono chiesti se il brano fosse originariamente destinato a lei. Oggi la cantautrice cubana, ex delle Fifth Harmony, conferma quell'ipotesi e spiega di avere anche scritto dei versi per la canzone, prima di rendersi conto che nell'insieme il brano non funzionava. Successivamente, God is aè stato proposto adGrande è adattato alla sua voce: la Grande figura anche tra gli ...

