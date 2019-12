Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di domenica 15 dicembre 2019) “Quello che non mi è chiaro della simpatica ragazza nel video è: perché se tu sei fiera di essere islamica,io non posso esserlo di dirmi cristiana?”. Con un tweet la leader di Fratelli d’Italia replica alle parole di una ragazza musulmana che, con il capo avvolto dall’hijab, ha parlato dal palco di San Giovanni nel corso della manifestazione delle Sardine ieri Roma.Quello che non mi è chiaro della simpatica ragazza nel video è: perché se tu sei fiera di essere islamica, io non posso esserlo di dirmi cristiana? pic.twitter.com/Gfe99rp0Jh—

boettoisabella1 : RT @HuffPostItalia: Giorgia risponde alla Sardina anti-Meloni. E interviene anche il marito di Nibras - HuffPostItalia : Giorgia risponde alla Sardina anti-Meloni. E interviene anche il marito di Nibras - sorgonaeffe : 'Io sono Giorgia' risponde al Capitone dicendo che a Reggio il Sindaco lo sceglie Fratelli d'Italia. Ma nciu rissi… -