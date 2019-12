Gioco | partita e incontro | 6-0 tennistico della Roma all’Orobica

Leggi la notizia su romadailynews

(Di domenica 15 dicembre 2019)– Si conclude nei migliori dei modi l’anno solare dell’ASfemminile. Contro l’Orobica al Tre Fontane termina con un6-0 a favore delle giallorosse, vittoriose in scioltezza grazie alle doppiette di Hegerberg e Serturini e alle firme personali di Manuela Coluccini e Lindsay Thomas. Coluccini in campo 314 giorni dopo. La 2003 Severini al debutto ufficiale in prima squadra Tutto facile tra le mura amiche per le ragazze di Betty Bavagnoli, brave a non sottovalutare l’ultima squadra in classifica e portare a casa la quarta vittoria consecutiva tra campionato e coppa. Tante le note positive di questa decima giornata del campionato di serie A, come il ritorno in campo condito dal gol di Manuela Coluccini. Dopo 314 giorni dal rispettivo infortunio la centrocampista non solo torna a calcare il manto erboso ma trova il bersaglio grosso nemmeno 60 ...

