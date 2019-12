Gesù gay pronto a salvare il mondo Dio innamorato fradicio di Maria | la storia che crea

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 dicembre 2019) Ungay privo di vocazione ail. Un Dioditanto da farle la posta dietro l’angolo. Un Lazzaro risorto che sbava per una prostituta. Il compagno diche si trasforma in Lucifero come fossimo in un cinecomic. Ecco servita giusto una porzioncina de La prima tentazione di Cristo, il regalo di Natale del gruppo satirico brasiliano Porta dos Fundos (in italiano: porta di servizio), da diverse settimane disponibile su Netflix. Contestati da mezzo Brasile nell’evo del presidente ultra cattolico Bolsonaro, giudicati blasfemi, indegni e irrispettosi del cristianesimo, i 45 minuti del fulminante e pungente quadretto d’antica Galilea, fa a pezzi Nuovo e Antico testamento, gettando nel frullatore di un umorismo senza freni anche Budda. Shiva e Allah. Il gioco sta tutto nel mettere a nudo la rigidità e l’irrefutabilità del dogma, prendendo a pretesto ...

Claudio130575 : Gesù Gay: Ora abbiamo toccato il fondo! - Un attacco e un'offesa alla fede - poilgratter5 : RT @gladiatoremassi: #Netflix abominevole. Sta per lanciare un film blasfemo, dove GESÙ sarebbe gay. Questa mattina sono davvero incazzato,… - marcuccimauriz : RT @gladiatoremassi: #Netflix abominevole. Sta per lanciare un film blasfemo, dove GESÙ sarebbe gay. Questa mattina sono davvero incazzato,… -