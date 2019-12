Gazzetta | il capitano non c’è | il cambiamento è rimasto nelle chiacchiere dell’esonero di

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di domenica 15 dicembre 2019) Insigne continua a deludere. Nonostante sia tornato nella sua comfort zone, nel ruolo che tanto gli piace nella Nazionale di Mancini e che tanto aveva richiesto ad Ancelotti, ilha messo in campo una prestazione disastrosa secondo ladello Sport Ilnon c’è. Anche stavolta è uscito dal campo accompagnato dai fischi del San Paolo. Ormai sembra logoro, stanco di questo rapporto che non gli trasmette più entusiasmo. Gattuso ha provato a difenderlo al termine della gara, ma è evidente che ilnon c’è Nell’insieme, la prestazione è stata deludente, i cambiamenti tanto attesi sono rimastidei giorni scorsi, quelli successivi all’esonero di Ancelotti. Il problema sta negli interpreti che non danno le garanzie necessarie per venire fuori da questo momento. L'articolo: ilnon c’è, il...

