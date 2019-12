Gazzetta | È evidente che esonerare Ancelotti come caprio espiatorio non era il rimedio

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di domenica 15 dicembre 2019) Chi pensava chefosse il male di questo Napoli e che potesse bastare un cambio di allenatore per ritrovare la serenità e voglia di giocare da parte dei calciatori, è rimasto decisamente deluso dalla sconfitta di ieri contro il Parma, scrive oggi ladello Sport. Una squadra spenta, disorganizzata e piena di timori, la stessa che era scesa in campo negli ultimi mesi in campionato, non c’è stato lo scatto di orgoglio che ci si aspettava. Èa questo punto che i problemi sono ben più complessi di quelli legati al rapporto cone che il cambio in corsa non ha giovato alla squadra E il Napoli non può parlare di sfortuna,sostiene un onesto Gattuso, che forse sperava di trovare una matassa meno complicata da sbrogliare. Ma i mali di questo Napoli vengono da lontano e il capronon era ilL'articolo: È ...

