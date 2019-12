Gatto “supereroe” difende il suo amico peloso da un bullo

Leggi la notizia su bigodino

(Di domenica 15 dicembre 2019) Era una bellissima giornata di sole, quando una donna, in compagnia del suo cane, ha deciso di fermarsi a salutare un vicino di casa, durante la loro quotidiana passeggiata. Non era però un comune, si trattava deldel quartiere: “hanno sempre avuto un legame particolare e ogni volta che usciamo per la nostra passeggiata, ci fermiamo a salutarlo”, ha iniziato a raccontare la donna. “Quel giorno però, è accaduto qualcosa di diverso e io ho deciso di riprendere tutto con il mio cellulare. Non riuscivo a smettere di ridere… Mentre i due amici stavano giocando, improvvisamente un Border Collie è entrato in azione ed ha attaccato il mio cane. È stato allora che ilè sceso dal trespolo ed ha iniziato ad inseguirlo per tutto il quartiere. Il Border Collie aveva paura del! Io stavo morendo dal ridere e come facevo a non riprendere tutta la scena? ...

Annalagavo : RT @Hero43623688: Ieri ho sfamato un gatto randagio,certo non mi ha detto grazie,ma ai suoi occhi sembravo un supereroe.....gli animali son… - Elsa45811811 : RT @Hero43623688: Ieri ho sfamato un gatto randagio,certo non mi ha detto grazie,ma ai suoi occhi sembravo un supereroe.....gli animali son… -