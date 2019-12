Furto ad un corriere | malviventi incastrati dalle telecamere

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 15 dicembre 2019) Sofia Dinolfo I ladri hanno atteso che ilsi allontanasse dal furgone per delle consegne ad un centro commerciale, hanno trafugato diversi colli caricandoli in macchina e sono fuggiti, nel frattempo un vigilante li ha scoperti lanciando l'allarme ai carabinieri Avevano rubato la merce contenuta dentro il furgone di undandosi poi alla fuga, ma sono stati intravisti da un vigilante che ha lanciato l’allarme ai carabinieri ed arrestati dopo un inseguimento. Il fatto è successo a San Giovanni La Punta, in provincia di Catania e gli autori delsono tre uomini catanesi: Samuele Cocuzza di 24 anni, Giuseppe D’Emanuele di 52 anni e Giovanni Scavone di 38 anni. Tutti e tre sono stati arrestati per il reato diaggravato in concorso. Ripercorriamo quanto accaduto ai danni del. L’uomo, a bordo del suo furgone, ignaro di essere seguito dai ...

stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Rubano il carico dal furgone di un corriere: 3 arresti nel Catanese - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Rubano il carico dal furgone di un corriere: 3 arresti nel Catanese - SkyTG24 : Rubano il carico dal furgone di un corriere: 3 arresti nel Catanese -