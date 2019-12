«Fregatene | il mondo è pieno di Bridget Jones» La reazione delle fan al divorzio di

Leggi la notizia su vanityfair

(Di domenica 15 dicembre 2019) Le cronache hollywoodiane del momento raccontano deltra Colin Firth e la moglie Livia Giuggioli. L'attore e la produttrice e attivista italiana hanno appena annunciato la separazione con uno scarno comunicato: «Si sono separati ma mantengono una stretta amicizia e rimangono uniti nel loro amore per i figli». Un addio arrivato 17 mesi dopo l'unica tempesta coniugale mai diventata pubblica in tutti questi anni: una breve relazione extraconiugale di lei con un giornalista italiano, Marco Brancaccia, ex corrispondente Ansa dal Brasile, diventata poi una denuncia per stalking presentata dai Firth dopo che «il signor Brancaccia ha portato avanti per diversi mesi una spaventosa campagna di molestie». Di ...

