Fortnite X Star Wars | cosa è accaduto durante l' evento cross-over?

Leggi la notizia su eurogamer

(Di domenica 15 dicembre 2019) Mescolare, il popolare Battle Royale di Epic Games e, una delle serie cinematografiche più conosciute della storia, per realizzare unmultimediale dalle dimensioni incalcolabili, è stata un'idea bizzarra, ma vincente.Talmente vincente che, per diverse ore, non è stato possibile accedere al gioco a causa di un sovraccarico dei server che ha spinto gli sviluppatori a rimandare l'. Tale problema è durato anche svariate ore dopo la sua conclusione, giusto per farvi capire la popolarità di questodi precisol'di? Non si poteva iniziare altrimenti, se non con l'apparizione in cielo del Millennium Falcon e dei famosi TIE Fighters, subito impegnati in una battaglia aerea, mentre le navi dell'Ordine occupavano i cieli del Battle Royale.Leggi altro...

Eurogamer_it : Cosa sarà mai accaduto durante l'evento speciale di Fortnite dedicato a Star Wars? #Fortnite #StarWars - GianlucaOdinson : Fortnite x Star Wars - L'Ascesa di Skywalker invade il Battle Royale - NerdPool_IT : Fortnite x Star Wars: tutte le sfide e le ricompense dell’evento a tema -