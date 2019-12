Formula 1 | contatti tra Vettel e la McLaren Verstappen dice no alla Ferrari

Leggi la notizia su newsmondo

(Di domenica 15 dicembre 2019)trae la. Il tedesco si sarebbe offertoscuderia di Woking.di no: “Mai con Leclerc”. ROMA – Il mercato di1 entra nel vivo. DSpagna è rimbalzata la notizia diin corso trae laper il 2021. Sarebbe stato proprio il tedesco a bussareporta della scuderia di Woking per capire le possibilità di trovare l’accordo. Il discorso – riferisce Marca – è stato iniziato con il direttore sportivo Seidl che si è preso del tempo per ragionare se portare avanti questa trattativa. Il team inglese, infatti, non vorrebbe privarsi di Lando Norris e Carlos Sainz ma l’arrivo del tedesco costringerebbe ad una decisione molto dolorosa per lache ha sempre considerato i due piloti attuali come il futuro di questa scuderia.tra Mercedes e ...

