FORMAZIONI Verona Torino | Zaza titolare | Belotti in panchina

(Di domenica 15 dicembre 2019) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 16ª giornata di Serie A 2019/20:Ecco gli schieramenti ufficiali di Hellas, match valido per la 16ª giornata di Serie A 2019/2020.(3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric.(3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Aina, Baselli, Rincon, Ansaldi; Verdi, Berenguer;. All. Mazzarri. Leggi su Calcionews24.com

