FORMAZIONI Fiorentina Inter | Boateng-Chiesa contro Lautaro-Lukaku

(Di domenica 15 dicembre 2019) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 16ª giornata di Serie A 2019/20:Ecco gli schieramenti ufficiali di, match valido per la 16ª giornata di Serie A 2019/2020.(4-4-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert;. All. Montella.(3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Vecino, Brozovic, Borja Valero, Biraghi;. All. Conte. Leggi su Calcionews24.com

