FORMAZIONI Bologna Atalanta | out Gomez | Sansone-Palacio per i rossoblù

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 15 dicembre 2019) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 16ª giornata di Serie A 2019/20:Ecco gli schieramenti ufficiali di, match valido per la 16ª giornata di Serie A 2019/2020.(4-2-3-1): Skorupski; Tomyiasu, Bani, Danilo, Denswil; Poli, Medel; Orsolini, Dzemaili,. All. Mihajlovic.(3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pasalic; Muriel. All. Gasperini. Leggi su Calcionews24.com

sportli26181512 : Bologna-Atalanta: formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE: I rossoblù per riscattarsi dopo il 2-3 di San S… - TuttoMercatoWeb : Bologna-Atalanta, le formazioni ufficiali: Malinovskyi dal 1', out Hateboer - fantapazzcom : Formazioni ufficiali Bologna-Atalanta 2019-20 -