Fiorentina Women Inter 4-0 | dominio viola Bonetti protagonista

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 15 dicembre 2019)4-0, è unnel match di cartello del campionato femminile:con una triplettain lungo e in largo quello messo in mostra dallanel match odierno contro l’. Il risultato non lascia scampo apretazioni: 4-0 per le padrone di casa e nerazzurre annichilite.assolutadella gara con una tripletta personale. In mezzo ai suoi tra sigilli anche l’autogol di Fracaros. Le milanesi dovranno tornare nel capoluogo lombardo per poi rimboccarsi le maniche e reagire immediatamente. Leggi su Calcionews24.com

FcInterNewsit : Inter Women sparring partner alla festa di Tatiana Bonetti: hat trick nel 4-0 Fiorentina - Fiorentinanews : E intanto c'è una #Fiorentina che vince contro l'#Inter: le Women's strapazzano le nerazzurre e risalgono in classi… - Inter_Women : ?? | FINALE Il match si chiude con la netta affermazione delle Viola @ACF_Womens - #InterWomen 4??-0?? Qui il ra… -