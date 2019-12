Fiorentina | Vlahovic | «Il gol dà fiducia Siamo con Montella»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) L’attaccante dellaha parlato del pareggio conquistato contro l’Inter nel finale di gara Dusanè intervenuto al termine della sfida contro l’Inter, pareggiata 1-1: «Sono entrato male in partita, ma questo gol mi dà. Devo continuare a lavorare e migliorare, solo così posso raggiungere i miei obiettivi». «Ibrahimovic? È un idolo per tutti.tutti con lui in questo periodo difficile, dobbiamo fare qualche vittoria», ha concluso l’attaccante della, che ha deciso il risultato della sfida. Leggi su Calcionews24.com

