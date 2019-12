Fiorentina-Inter | Vlahovic nel finale ferma la corsa di Conte

Leggi la notizia su notizie

(Di domenica 15 dicembre 2019) Trasferta insidiosa per l’chiamata a vincere in quel di Firenze per riprendersi la vetta della classifica dopo la vittoria della Juventus contro l’Udinese, ladoveva provare a svoltare una stagione (sin qui) decisamente al di sotto della aspettative. La squadra diarrivava dalla sconfitta di Champions con il Barcellona, con tanta voglia di riscatto per scacciare le polemiche degli ultimi giorni e riprendere il cammino in campionato. Al Franchi finisce 1-1, grazie ad una rete neldi, la cronaca del match Parte fortissimo l’nei primi minuti di gioco e passa in vantaggio con una grande azione di Borja Valero, che supera di intelligenza un Dragowski incolpevole. La reazione dellanon si fa attendere e arriva al minuto 15 con un destro dal limite di Badelj, ma l’vento di Handanovic è ...

