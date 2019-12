Fiorentina-Inter in tv oggi 15 dicembre | orario d’inizio | canale | streaming | probabili

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019)domenica 15si gioca, match valido per la 16^ giornata della Serie A 2019-2020 di calcio. Allo Stadio Franchi andrà in scena una partita cruciale per l’o campionato, questo incontro precede l’ultimo turno prima della sosta natalizia e le squadre non possono sbagliare mentre ci avviciniamo al termine del girone d’andata. I nerazzurri torneranno in campo questa sera (ore 20.45) dopo la delusione per l’eliminazione dalla Champions League, i ragazzi di Antonio Conte hanno fallito la qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea ma vogliono proseguire il loro cammino in campionato dove sono in testa con due punti di vantaggio sulla Juventus. L’giocherà il posticipo della domenica sera sapendo il risultato dei bianconeri che nel pomeriggio avranno giocato contro l’Udinese, i meneghini ...

VarskySports : 1?Inter 38 2?Juventus 36 3?Lazio 33 4?Cagliari 29 5?Roma 29 6?Atalanta 28 7?Parma 24 8?Napoli 21 9?Torino 20 ??Milan… - ASRomaFemminile : ?? Ecco la classifica aggiornata. Siamo al secondo posto in attesa di Fiorentina-Inter di domani e del recupero tra… - FIGCfemminile : ?? #SerieAFemminile @TIM_vision: online la News con il racconto della giornata. La News ?? -