Fiorentina-Inter 1-1 | le pagelle di CalcioWeb | il Dragowski sputa fuoco | Borja ricorda

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 15 dicembre 2019), ledi– Posticipo domenicale della 16ª giornata di Serie A. Al Franchi di fronte viola e nerazzurri, quest’ultimi freschi di eliminazione in Champions e ‘retrocessione’ in Europa League. La gara è appena terminata, i ragazzi di Montella riacciuffano quelli di Conte in pieno recupero: finisce 1-1. Queste ledella nostra redazione.7 – Vola come un gatto nel primo tempo su Lukaku e si ripete sempre sul belga nella ripresa. Felino. Milenkovic 5 –Valero balla la samba e lui non ci capisce molto. Pezzella 6.5 – Grande salvataggio su Lukaku nel finale. Si rivelerà prezioso. Caceres 6 – Solito lottatore. Lirola 6.5 – Unisce alla corsa anche molta vivacità. Pulgar 6.5 – Spesso nel vivo del gioco viola, tra i più positivi. Badelj 6.5 – Nel primo ...

