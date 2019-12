Fiorentina Inter 0-1 LIVE | chance per Boateng

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 15 dicembre 2019) Allo Stadio Franchi, la 16ª giornata di Serie A 2019/20 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio Artemio Franchi di Firenze,si affrontano nel match valido per la 16ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si gioca a Firenze 8′ Gol Borja Valero – Bellissima rete del centrocampista spagnolo che manda al bar Milenkovic e poi batte sul proprio palo Dragowski con un tiro da biliardo da posizione defilata 10′ Tiro di Dalbert – Potente conclusione del brasiliano: tiro troppo centrale che blocca facilmente Handanovic 14′ Grandevento di Handanovic – Tiro di Badelj da fuori area e strepitosa parata di Handanovic che toglie la palla dall’angolino 28′ Ritmi bassi – Pochi ...

