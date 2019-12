Fiorentina Inter 0-0 LIVE | si gioca

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 15 dicembre 2019) Allo Stadio Franchi, la 16ª giornata di Serie A 2019/20 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio Artemio Franchi di Firenze,si affrontano nel match valido per la 16ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – Sia Firenze Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino(3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Boateng. A disp. Terracciano, Ceccherini, Venuti, Ranieri, Cristoforo, Zurkowski, Benassi, Eysseric, Sottil, Ghezzal, Vlahovic, Pedro. All. Montella.(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Vecino, Brozovic, Borja Valero, Biraghi; Lukaku, Lautaro. A ...

