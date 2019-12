Filippine | terremoto di magnitudo 6 8 | le incredibili immagini della scossa

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 dicembre 2019) I palazzi tremano, la gente urla per strada. Laè talmente forte da far uscire l’acquapiscina di un hotel. Sono lepubblicate sui social da alcuni utenti che documentano il momento esatto deldi6.8 che ha colpito le, in particolare l’isola di Mindanao, provocando vittime e danni. Almeno 4 persone, tra cui una bimba di 6 anni, sono morte secondo quanto detto dal sottosegretario Renato Solidum alla Super Radyo dzBB. L'articolodi6.8: leproviene da Il Fatto Quotidiano.

SkyTG24 : Un #terremoto di magnitudo 6.8 ha colpito l'isola di #Mindanao, nelle #Filippine. Il momento del sisma ripreso vici… - Agenzia_Ansa : Forte terremoto nelle Filippine, almeno quattro le vittime, anche un bimbo di sei anni #ANSA - SkyTG24 : Filippine, terremoto di magnitudo 6.8 nell'isola di Mindanao -