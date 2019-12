Filippine | terremoto di magnitudo 6 8 | continuano le scosse

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di domenica 15 dicembre 2019) Una serie didistanno interessando le, in cui si è registrata una scossa di6.8 questa mattina alle 7.10 circa, ora italiana. Altredi assestamentoa colpire l’isola di Mindanao, nel sud del Paese. Per il momento non si hanno notizie di vittime.nelle: scossa di6.8 Lesono interessate da una serie didi, iniziate con un forte sommovimento di6.8 con profondità di 22.4 km ed epicentro a sud di Davao, come riporta l’agenzia statunitense Usgs. Seguono altreditra i 4.8 e i 5, concentrati nel sud dell’isola di Mindanao, la seconda più grande dell’arcipelago. Earthquake sa KCC Mall Gensan #lindol#earthquake pic.twitter.com/tBDw6oXJqD— Dennis Nolasco (@DennisNolasco15) December 15, 2019 Le persone sono scappate in strada, ma per il ...

