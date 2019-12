F1 | Max Verstappen | “Hamilton meno aggressivo perché non ne ha bisogno | avendo la

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) Maxsi confermanon solo quando guida in F1, ma anche quando è chiamato a fare delle valutazioni fuori dall’abitacolo della propria Red Bull. L’olandese, infatti, nelle sue ultime esternazioni pubbliche ha risposto in maniera piuttosto chiara alla curiosità relativa alla guidaaggressiva del campione del mondo Lewis Hamilton, rispetto ai piloti della nuova generazione.è convinto che questa differenza d’approccio non dipenda dallo stile del pilota, quanto dall’avere a disposizione una macchina superiore. Max, infatti, ritiene che per lottare con Lewis è necessario prendersi dei rischi superiori, di quanto lui ne debba prendere, quando si è trovato a confrontarsi con gli avversari in pista: “L’aggressività potrebbe essere legata ai piloti più giovani, ma non credo che guidiamo in maniera così diversa da come ha fatto lui ...

hewhowasliving : @BruceSF012 @FormulaHumor Essere superiori caratterialmente di Fernando Alonso e Max Verstappen non è arduo compito… - inlovewithlando : - in anni, rispettandolo e regalandogli la giusta riservatezza per chi se lo chiedesse: sì, quella persona si chia… - PADANO_LIBERO : @SkySportF1 @Charles_Leclerc Lecrecher? Il Fenomeno Max Verstappen, Futuro Campione del Mondo, fin dalle formule mi… -