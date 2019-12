Eva Henger rompe il silenzio sul marito | ‘Faccio l’amore quando mia figlia è…’

Eva Henger da bollino rosso - in bikini si vede più del dovuto : le curve mozzafiato infiammano il web [FOTO] : Eva Henger è I contrasti con la primogenita Mercedesz Per Eva Henger il tempo essersi fermato. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi appare sempre in forma splendente con le sue gambe chilometriche, sguardo felino e capelli biondi come l’oro. Di recente l’ex attrice di film porno è di nuovo in polemica con la figlia Mercedesz per […] L'articolo Eva Henger da bollino rosso, in bikini si vede più del dovuto: le curve ...

Eva Henger su Mercedesz : “Le scrivo ma non mi risponde mai” : Eva Henger è tornata a parlare della figlia Mercedesz e ha rivelato che il rapporto tra loro non è affatto migliorato. Le due, infatti, solo qualche settimana fa si erano incontrate a Live – Non è la D’Urso per avere un confronto e provare ad appianare le divergenze. Si erano lasciate con un abbraccio che faceva sperare in un probabile lieto fine, ma a quanto pare le cose non sono andate in quella direzione. «Da allora le scrivo un ...

Eva Henger atomica : in bikini si vede tutto [FOTO] : Eva Henger è sempre una bellezza: gambe lunghe e meravigliose, sguardo felino, capelli biondi e fisico da urlo. Non le manca nulla è una donna fantastica. Ultimamente sembrava aver chiarito con Mercedesz Henger e il suo fidanzato Lucas Peracchi, ma la situazione è tornata ad essere nuovamente di profonda crisi. L’ex pornostar scrive alla figlia su Whatsapp, ma questa puntualmente visualizza e non risponde. Oggi la vediamo bellissima e ...

Eva Henger torna a parlare di Mercedesz : “Mi auguro che apra gli occhi” : Eva Henger e Mercedesz: è ancora guerra. Le parole dell’opinionista Non c’è pace tra Eva Henger e Mercedesz. Madre e figlia sembrano essere ancora in guerra e la pace, ahimé, pare ancora molto lontana. Le cose si sono ancor più complicate quando, Memi ha rivelato che Riccardo Schicchi non è il suo padre biologico. Per […] L'articolo Eva Henger torna a parlare di Mercedesz: “Mi auguro che apra gli occhi” proviene da ...

Eva Henger insinua un dubbio su Mercedesz : “E’ istigata da Lucas” : Mercedesz Henger e Lucas Peracchi nella bufera: Eva fa una pesante insinuazione In quest’ultimo periodo Eva Henger e sua figlia Mercedesz non vanno molto d’accordo. E l’ultima confessione che ha fatto quest’ultima a Live Non è la d’Urso sulla sua reale paternità ha ancora di più compromesso il loro rapporto. E proprio a tal proposito Eva Henger, in un’intervista rilasciata al magazine Nuovo, ha lanciato ...

Eva Henger - la figlia Mercedesz lascia senza parole : “E’ finita!” : Mercedesz Henger ricorda la morte del primo marito di Eva: “Mi manchi!” Mercedesz Henger, durante la notte, ha spiazzato i suoi fan lasciandosi andare ad un dolce e triste sfogo. Ieri, infatti, è stato l’anniversario della morte di Riccardo Schicchi, primo marito di Eva Henger, e Mercedesz non poteva non ricordarlo, visti anche gli ultimi episodi della cronaca rosa di cui è protagonista. E’ finita. In questo periodo ...

Eva Henger atomica : lato B da capogiro [FOTO] : Eva Hanger regala uno scatto bollente dietro l’altro e Instagram è pazzo di lei. Questa volta la show girl posa in uno scatto davvero sexy che fa rimpiangere l’estate ed il caldo, soprattutto ai tantissimi followers che hanno visto questo post! lato B da impazzire Eva sa benissimo quali sono i suoi punti di forza e sa mostrarli al meglio. Per questo nello scatto appena pubblicato su Instagram la bellissima donna mostra al mondo del ...

“Non sei umana”. Eva Henger - lato b in mostra e delirio in rete. A 47 anni è ancora di marmo : Il dolore di questi giorni è difficile da digerire. I rapporti con la figlia sempre più logori e la sensazione che rimettere insieme i cocci sarà sempre più difficile. E così Eva Henger decide di consolarsi con i suoi follower, incantati dalla sua bellezza. Eva Henger ha caricato una sua foto mentre è in barca. Una foto all’apparenza normale, se non fosse per il micro bikini che lascia davvero pochissimo spazio alla fantasia. Eva è stata ...

Eva Henger Instagram - il lato B è la fine del mondo : «Che schianto!» : La bellissima Eva Henger su Instagram ogni giorno continua a stupire i suoi followers con delle foto a dir poco pazzesche. La showgirl, classe 1972, ha un fisico talmente perfetto da poter far invidia a moltissime ventenne. Le sue curve da sballo ogni volta procurano dei piccoli “problemi” di salute ai suoi ammiratori. Dopo aver visto la sua ultima foto in costume, molti di loro avranno accusato dei capogiri. Il lato B di Eva Henger ...

Colpo di scena : Eva Henger è in lacrime - ecco il motivo : Eva è in lacrime Non è un bel periodo per Eva Henger a causa del comportamento del tutto inaspettato della figlia Mercedesz. Quest’ultima l’aveva allontanata per tutelare il suo rapporto con l’attuale fidanzato Lucas Peracchi. Nonostante gli insulti e le offese fatte in vari studi televisivi, le due hanno deciso di sorvolare e riprendere i […] L'articolo Colpo di scena: Eva Henger è in lacrime, ecco il motivo proviene da ...

Mercedesz Henger a “Pomeriggio 5” attacca la madre Eva : la reazione di Barbara D’Urso : Sembra averci preso gusto Barbara D’Urso a seguire e a dar spazio nelle sue trasmissioni alle complicate vicende familiari di Mercedesz Henger. La giovane influencer, divenuta popolare soprattutto grazie alla partecipazione a L’Isola dei famosi, è stata ospite ieri, mercoledì 4 dicembre 2019, di Pomeriggio 5. Un’occasione per ribattere alla madre Eva, ex porno diva, che aveva deciso di partecipare il lunedì precedente a Live ...

Mercedesz Henger contro la madre Eva : “Mi ha ferito” : Non sembra essere destinata a una fine immediata la ‘guerra’ tra Mercedesz Henger e sua madre Eva, di nuovo protagoniste del gossip. Le dichiarazioni di Mercedesz in merito alla verità sul suo padre biologico non sono piaciute a Eva Henger, che prima tramite i social e poi dai microfoni di Live – Non è la d’Urso ha duramente attaccato la ragazza. Ieri Mercedesz Henger era ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 ...

Mercedesz Henger contro la madre Eva Henger a Pomeriggio 5 : “Non la voglio più vedere” : Prosegue la saga familiare della famiglia Henger. Lunedì sera Eva è stata ospite di Live non è la D’Urso e, parlando del tormentato rapporto con la figlia, ha dichiarato che non è vero fosse un segreto che Riccardo Schicchi non fosse il suo padre biologico. Così, mercoledì è stata la volta di sua figlia Mercedesz, che a Pomeriggio 5 ha voluto replicare alle sue parole: “Non è vero che sapevano tutti che Riccardo Schicci non era il ...