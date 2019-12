Ethel non assomiglia a mamma | eppure mi sono innamorato di lei Grazie a una promessa

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 dicembre 2019) Valeria, la bella e imprevedibile Valeria, mi lasciò dopo 10 anni di relazione, 5 dei quali di convivenza. Ricordo la sera stessa che se ne andò: aprire i cassetti e non trovare più le sue mutandine, simbolo di un addio col pizzo. Non fu facile, Valeria era di Firenze, come, e leva, ogni notte mi coricavo col mio complesso di Edipo, ed ero felice, senza bisogno di uno psicologo. Comprai un monolocale, basta, la decisione era di vivere da solo per sempre. Fuori dalla porta attaccai una targa con scritto: Casa di produzione Chisciotte. Avevo abolito pure il mio cognome. Valeria mi ha lasciato? Bene, vivrò da solo e sarò felice lo stesso. Questa casa sarà il mio laboratorio, una fucina di solitudine gloriosa e creativa. Questo pensavo e volevo. Iniziai a gettare in rete video monologhi, avevo bisogno di sfogarmi, di raccontare la mia vita a ignoti, senza reticenze. Subivo ...

