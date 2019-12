Esonero Thiago Motta | la sconfitta nel derby inguaia il tecnico

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 15 dicembre 2019), lanelcontro la Sampdoria ha ulteriormenteto ilgià sulla graticola Se la panchina ditraballava già alla vigilia del, figurarsi ora. Con ladi misura contro la Samp che – secondo Tuttosport – inguaierebbe ulteriormente ildel Genoa. Il Grifone, d’altronde, è attualmente penultimo in classifica con appena 11 punti conquistati in 16 partite. A preoccupare in casa rossoblù è soprattutto il mancato cambio di passo con il nuovo: se Andreazzoli aveva conquistato 5 punti in 8 partite,non è andando molto meglio fermandosi a 6 punti in 8 gare. Leggi su Calcionews24.com

