“Erano baci finti” Crisi Totti – Ilary | viene fuori la verità | è lei stessa a raccontare

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 15 dicembre 2019) Solo pochi giorni fa, l’ex capitano capitolino Francescoha fatto una vera e propria dichiarazione d’amore a sua moglie durante la presentazione del libro di Paolo Condò alla centro Congressi “La Nuvola” intitolato “La storia del calcio in 50 ritratti”. In seguito alle domande di Walter Veltroni, presente all’evento, a proposito del’eventualità di un quarto figlio,ha risposto: “per me è tutto. Mi ha fatto crescere, capire tante cose, mi ha dato tre perle. Io devo tutto a, lei è il mio braccio sinistro. Il quarto figlio? Da solo no, ma sto riuscendo a portarla in quella strada. Devo trovare il momento giusto”.dimostra di essere un marito e un papà premuroso, m non per questo pressante, soprattutto se si parla delle ambizioni dei piccoli lupetti. Questo perché Francesco sa quanto è difficile sfondare nel mondo del pallone ed è per questo che non ...

gingersuho : RT @lokied_sun: La vita era più facile quando c'erano loro a darsi i baci sul naso #skamitalia - elleinmoonlight : RT @lokied_sun: La vita era più facile quando c'erano loro a darsi i baci sul naso #skamitalia - Valenti37527039 : @EKhelenamerica @CanDemIntl Per me alcuni baci erano veri!!! -