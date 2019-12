Entra in vigore la legge Bosman – 15 dicembre 1995 – VIDEO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 15 dicembre 2019) Dal 15, grazie al ricorso di Jean Marcalla Corte di Giustizia dell’UE, i calciatori possono trasferirsi a parametro zero Passerà alla storia come la sentenzail provvedimento adottato dalla Corte di Giustizia Europea per regolamentare il trasferimento dei calciatori nelle federazioni appartenenti all’Unione Europea. Jean Marcera un giocatore in forza all’RFC Liegi che, con il contratto ormai in scadenza, aveva esercitato la volontà di trasferirsi al club francese del Dunkerque. Richiesta rifiutata dal Liegi a causa dell’insufficiente contropartita in denaro percepita per la cessione. Alla scadenza del contratto, finito fuori rosa, fece causa al Liegi. La Corte di Giustizia Europea, dopo un’attenta analisi stabilì, in data 15, che il sistema fino a quel momento vigente ...

La7tv : #omnibus Il Ministro della Giustizia @AlfonsoBonafede sulla prescrizione: 'Entrerà in vigore a gennaio anche se avr… - cronachecampane : Trenitalia, da oggi entra in vigore l’orario invernale - baronebarolo : @NazarioParisi @CarloFusaro @StefanoOggero @J___Valjean Mettiamo che il partito X, che ha vinto le elezioni con l'8… -