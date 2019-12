Tu si que vales - vince l’irpina Enrica Musto tra l’ovazione del pubblico : Tempo di lettura: 1 minutoMontemiletto (Av) – L’edizione 2019 di “Tu si’ que vales” viene vinta da Enrica Musto, cantante di 21 anni, di Montemiletto in provincia di Avellino. La ragazza studia da circa 12 anni presso il conservatorio “Duni” di Matera. Conservatorio a cui si è laureato anche Alberto Urso vincitore, al contempo, della diciottesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Erica un ...

Tu Si Que Vales 2019 : la vincitrice è Enrica Musto (VIDEO) : Tu Si Que Vales 2019 vincitore, Enrica Musto vince con “C’era una Volta il West” di Ennio Morricone. Video Ieri, sabato 14 dicembre, su Canale 5 è andata in onda la finale di Tu Si Que Vales 2019, lo show condotto da Belen Rodriguez con Maria De Filippi, Rudi Zerby, Teo Mammuccari e Gerry Scotti sulle serie dei giudici e Sabrina Ferilli come rappresentante della giuria popolare. L’edizione 2019 volge al termine e ha ...

Tu Si Que Vales : vince Enrica Musto. Belen : “Giovane promessa della lirica” : Enrica Musto vince Tu Si Que Vales 2019. Belen Rodriguez fa una rivelazione La sesta edizione ha chiuso ufficialmente i battenti: Enrica Musto ha vinto Tu Si Que Vales 2019, il talent condotto da Belen Rodriguez con Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Durante la sua esibizione Enrica Musto si è commossa a Tu Si Que Vales e la sua insicurezza è stata spiegata da Belen Rodriguez in diretta. La conduttrice ha spiegato che è una giovane promessa ...

Enrica Musto piange durante la finale di ‘Tu sì que vales’ - Belén : “Non ci crede abbastanza” : La cantante lirica Enrica Musto si è esibita sul palco di “Tu sì que vales” durante la finalissima. Di fronte al pubblico che si è alzato in piedi per applaudirla, l’artista 21enne si è sciolta in lacrime. È stata Belén a spiegare il motivo delle sue lacrime: “Enrica è una giovane promessa della lirica ma non ci crede abbastanza. La madre e il fidanzato continuano a incoraggiarla”.Continua a leggere

Tu si que vales - la 21enne Enrica Musto conquista giuria e pubblico : Mentre a Milano andava in scena la Prima al teatro La Scala, sul palco di Tu si que vales si esibiva Enrica Musto, una cantante lirica di 21 anni. Nonostante la giovane età, la sua voce e la canzone scelta (Tu si na cosa grande) hanno fatto emozionare tutto il pubblico e anche la giuria. Enrica, infatti, studia canto da quando aveva 12 anni, viene da Avellino e frequenta anche l’università. Dopo aver partecipato a diversi concorsi, ha ...