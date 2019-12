Emozioni a Domenica Live | romantica dichiarazione per Mercedes

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di domenica 15 dicembre 2019)si tinge di romanticismo, protagonisti dell’episodio in diretta sonoHenger e il suo fidanzato Lucas Peracchi. Cupido d’eccezione Barbara d’Urso che, complice con Lucas, ha organizzato il tutto, dal video romantico allo spazio adatto alla proposta.in studio perHenger ha aspettato per tutto il tempo della diretta, ignara di tutto. Una volta invitata ad entrare ecco iniziare il video in cui Lucas Peracchi si dichiara alla sua. “La prima volta che ti ho incontrata non riuscivo smettere di guardarti“, nel video Lucas svela tutti i sentimenti che prova per la fidanzata e di come voglia continuare a costruire il loro futuro insieme, mattone per mattone. Visualizza questo post su Instagram Peace , love, fun , adventure; you are all those things and so much more … . . Ph: @0riano Un ...

Stefanodibiagi1 : RT @Rafagrodoro: Le cose belle della vita sono i sentimenti, le sensazioni, le emozioni, periodi di serenità e momenti di felicità.. #Art… - lori_gianna : RT @Unf_Tweet: LA DOMENICA CHE CI PIACE! #TizianoFerro lacrime a #DomenicaIn con le immagini del passato, emozioni che non vanno via (Foto)… - vaniatoni2 : #15dicembre una tranquilla domenica pomeriggio,in casa,con le inaspettate #emozioni che arrivano dal piccolo scherm… -