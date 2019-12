Emma Marrone va all’attacco | “Su di me si dicono sempre tante str***ate”

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di domenica 15 dicembre 2019) A Domenica In, dopo l’intervista a Tiziano Ferro, va in scena quest’oggi un intenso dialogo fra Mara Venier ed un’altra esponente della musica italiana:. La cansalentina descrive il suo attuale periodo, che considera “di riflessione”, per poi affermare con il sorriso sulle labbra di aver vinto la battaglia contro la malattia. Fase di riflessione perGrinta, carattere e un grande sorriso:è tornata più forte di prima dopo il brutto periodo legato alla malattia che ha dovuto affrontare e che ha ottimamente superato. La cansi concede all’intervista di Mara Venier a Domenica In, in cui racconta il suo attuale stato delle cose: “Sono in una fase molto riflessiva, sono molto più serena. E devo dire che mi feriscono molto meno le cose, è come se avessi capito veramente da che parte stare, quindi sono a posto. Sono diventata più egoista perché ...

