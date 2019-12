Emma Marrone | “Ho detto la verità per far capire a tutti che noi non siamo invincibili”

Leggi la notizia su tv.fanpage

(Di domenica 15 dicembre 2019) Tra gli ospiti della quattordicesima puntata di Domenica In c'è stata anche. La cantante ha raccontato a Mara Venier questo periodo piuttosto burrascoso della sua vita, durante il quale ha lottato per rimettersi in forma quanto prima. Ha poi parlato dei suoi progetti futuri e della grandi soddisfazioni della sua carriera, come quella di aver cantato un brano scritto appositamente da Vasco Rossi per lei.

RaiRadio2 : «Meglio di così non poteva andare. Quando passi attraverso determinate porte non puoi tornare indietro: io sono div… - MarroneEmma : @bennyt9819 @emma_marrone @FRANCY_Savini @FBinfare @paolostella @myqueenisemma @IlPaoloGiordano Ma che brava !!!! ?????? - AngelaChiorazz1 : RT @ermalenespanol: «Sei negli occhi e via da lì non scendi». Ermal está cantando «Occhi profondi», la canción que escribió para Emma Marro… -