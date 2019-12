Elisabetta Canalis oggi a Domenica In | la malattia del padre e le toccanti parole sulla

Leggi la notizia su urbanpost

(Di domenica 15 dicembre 2019)In: è volata apposta da Los Angeles per tornare in italia e raccontarsi a Mara Venier e al suo pubblicole. La ex velina sarda, bellissima ed elegante in tailleur bianco pantalone e reggiseno a vista sotto la giacca, ha rivelato retroscenasua vita che nessuno conosceva.In:sulmorto In diretta ha parlato del difficile rapporto con il papà, deceduto a Natale di due anni fa, e di come lei si sia legata profondamente a lui in particolar modo nella fase finale della sua vita. Morto dopo essere stato colpito da ictus, il signornon aveva un carattere facile. «Ero molto legata a papà però come capita spesso, ho approfondito il rapporto con lui quando sono cresciuta … Prima non lo capivo perché era un uomo di altri tempi, di pochee poco disponibile a trasmettere ...

zazoomnews : Domenica In il crollo emotivo di Elisabetta Canalis quando parla del padre morto - #Domenica #crollo #emotivo… - romi_andrio : RT @borraccino_: Chiedo senza polemica: ma oggi cosa fa esattamente Elisabetta Canalis? #DomenicaIn - periodicodaily : Elisabetta Canalis in lacrime da Mara Venier - Ecco perchè -