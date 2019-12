Elisabetta Canalis a Domenica In | richiesta su George Clooney | poi le lacrime

Leggi la notizia su gossipetv

(Di domenica 15 dicembre 2019)In inper il padre scomparsoè tornata in Italia per un’intervista aIn. Un’intervista non molto lunga ma nella quale l’ex Velina di Striscia la notizia ha ripercorso le tappe più importanti della sua vita privata e professionale. E sulla prima è impossibile non menzionare la … L'articoloIn:su, poi leproviene da Gossip e Tv.

Morgana855 : RT @imtheitaliansam: Comunque Mara non ha fatto a Elisabetta Canalis l'unica domanda di cui ci importasse davvero: cos'è successo con Madda… - BlitzQuotidiano : Elisabetta Canalis a Domenica In: il padre, Striscia, la fuga dall’Italia… - zazoomnews : Elisabetta Canalis ricorda il padre: “La sua morte ci ha uniti di più” - #Elisabetta #Canalis #ricorda #padre: -