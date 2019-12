Elezioni Uk | la leadership di Corbyn è annegata nel Tamigi Ma un merito gli va

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 dicembre 2019) Come volevasi dimostrare: questo 12 dicembre ladi Jeremy– in quanto profeta fuori tempo massimo della resurrezione di una Sinistra che fu – è definitivamentenella acque del. Con lui annaspa pure la vicenda politica degli altri cultori internazionali di quanto il sociologo Zygmunt Bauman definiva “retropia”: il vagheggiamento dell’improbabile ritorno a ricette/assetti di un passato che non ritornerà. I vari Bernie Sanders e Jean-Luc Mélenchon. Simpatici (almeno i due vecchietti di stirpe anglosassone) propugnatori di quella chimera novecentesca chiamata Socialismo. D’altro canto unva loro riconosciuto: l’aver spazzato via la truffa obbrobriosa denominata – di volta in volta – “Blairismo”, “Terza via” o “Socialismo competitivo”. La presunta ricetta per il successo politico secondo la quale un partito di sinistra, nella pretesa di mantenere in ...

