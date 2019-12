Leggi la notizia su firenzepost

(Di domenica 15 dicembre 2019) Lasorpassa il Pd ine diventanella regione, secondo i dati di undi Swg commissionato dal Carroccio in vista delleregionali

davidallegranti : Leggo che in Toscana la sinistra vorrebbe candidare Rosy Bindi alle elezioni regionali - FirenzePost : Elezioni Toscana: sondaggio SWG, Lega primo partito al 34% - armarandocecili : @matteosalvinimi Tutti contro Salvini. Preoccupatevi per l'elezioni regionali. anche in toscana fa il pieno di vo… -