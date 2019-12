Efficienza | qualità e continuità per i servizi sociali | l’ambito C8 si trasforma in

Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 15 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – Svolta epocale per le Politichee per l’Ambito C8 di cui Santa Maria Capua Vetere è Ente capofila, insieme ai comuni di Casapulla, San Prisco, Curti, San Tammaro, Santa Maria La Fossa e Grazzanise. Lazione dell’Ambito in Consorzio, già deliberata all’unanimità all’interno del Coordinamento Istituzionale dai sette Sindaci dei Comuni afferenti (Antonio Mirra, Renzo Lillo, Domenico D’Angelo, Antonio Raiano, Ernesto Stellato, Federico Nicolino) e dal Commissario Prefettizio Aldo Aldi, dove si è anche prevista la totale gratuità delle cariche, è finalizzata ad assicurare, attraverso l’autonomia gestionale, notevoli vantaggi a svariati livelli:eddei, sostanziale alleggerimento della macchina comunale, stabilità del personale, nonché la ...

