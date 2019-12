Ecco l' ultima assurda moda | tatuare anche gli animali

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 15 dicembre 2019) Viviana Persiani In Italia sarebbero oltre 30mila cani e gatti sottoposti ai tatoo. Colori non tossici ma uno stress per l'animale In Italia, il tatuaggio è divenuto ben più di una. Tanto che, rispetto all'Europa, la media di connazionali con il tattoo è più alta. Da noi, sono circa 7 milioni le persone che sono andate a far visita a un tatuatore, ovvero il 12,8% della popolazione, maggiore rispetto 12% della media europea.se dobbiamo farne parecchia di strada per eguagliare le cifre degli americani, dove, si stima, un terzo degli abitanti ne possieda almeno uno. L'Istituto superiore di Sanità ha affermato, attraverso uno studio, che i tatuaggi sono più diffusi tra le donne (13,8%) che tra i maschietti (11,7%). E se è vero che si pone, come età del primo tatuaggio, tra i 20 e i 25 anni, sono numerosi i casi di ragazzi adolescenti che, come regalo, chiedono di ...

NicolaPorro : Dopo aver promesso le dimissioni se non avesse avuto 3?? miliardi per la #scuola (ha ottenuto 31 milioni), ecco l’u… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna scorrettissima con @capezzone. #Manovra, ancora caos e ritardi. Attacco ai commer… - WBegotti : 'La vittoria delle logiche del mondo non può essere definitiva, l’ultima parola è di Dio, ed è una parola di giubil… -