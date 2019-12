Ecco il sondaggio in tasca a Salvini | in Toscana parità assoluta tra i due poli e Lega

Leggi la notizia su open.online

(Di domenica 15 dicembre 2019) Mancano ancora sei mesi alle elezioni regionali inma se si votasse ora il Pd potrebbe perdere il suo fortino. La fotografia restituita dalSwg restituisce infatti il sorpasso dellache è primo partito con il 34% delle preferenze negli orientamenti di voto. Matteoaveva già fatto cenno ieri a questo “esplosivo”, commissionato dallaalla Swg di Trieste, e realizzato lunedì scorso. Ospitate sulle pagine della Nazione di Firenze, le intenzioni di voto vedono il Pd al 29%, molto indietro dunque rispetto al 46,4% delle Regionali del 2015 quando laera al 16,2%. Sempre nel centrodestra, Fratelli di Italia si attesta al 5% mentre Forza Italia è al 3%. C’è poi un 2,5% di liste civiche a sostegno del centrodestra che contribuisce a un totale di preferenze nelle intenzioni di voto dell’area del 44,5%. Fonte: La ...

magicadespell78 : @HobbesIl @antonioripa Intendi cosa cucinerò? Polenta ripassata in padella, non so ancora se col formaggio, coi fu… - Vpertweet : @SeaMaryStar Ah, ecco il motivo del sondaggio ?? - barboni_joseph : RT @Helliot_Spencer: Ecco il sondaggio che vi offre la cena e vi permette di farvi un regalo, se vi va. Grazie a chi partecipa e retwitta.… -