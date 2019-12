È morto Davide | il bimbo di 2 anni ferito in incidente stradale a Vicenza

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 15 dicembre 2019) Rosa Scognamiglio Dopo un'agonia di 5 giorni,Torresan, ilrimastonell'lo scorso sabato, è. Investitore indagato per omicidio"Ha lottato come un leoncino". Sono le parole rassagnate di Loredana Ciaco, 47, la mamma del piccoloTorresan, ildi dueper le complicanze insorte a seguito dell'in cui è rimasto gravementelo scorso sabato 7 dicembre. L'impatto violento. Il cuore diche si ferma. E poi le sirene spiegate, quelle dell'ambulanza Suem 118 che viaggia spedita verso l'ospedale San Bortolo di: c'è una giovane vita da preservare, alla svelta. Passano solo pochi minuti, per il piccolo si sono già spalancate, e richiuse, le porte del reparto di rianimazione pediatrica. È attaccato al respiratore, con un filo di ossigeno e di speranza. Ma ...

Agenzia_Ansa : E' morto Andrea Vannoni, inventore del controverso metodo #Stamina. Aveva 53 anni. Era malato da tempo. E' stato al… - Davide_2020 : @Agenzia_Ansa Cos'è, il quinto ragazzo morto stanotte? Molto furbi. - davide_guarini : RT @FurlanAnnamaria: Cordoglio e dolore per la morte di un operaio ad #Asti caduto da una impalcatura. Ancora una tragedia che si poteva ev… -