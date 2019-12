È morta Anna Karina | attrice musa della Nouvelle Vague

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di domenica 15 dicembre 2019) L’danese naturalizzata francese, leggendariae dei primi otto film (1960-67) del regista francese Jean-Luc Godard, con cui è stata sposata, èieri a Parigi all’età di 79 anni per le complicazioni di un tumore, come ha annunciato il suo agente. È autrice di tre romanzi ed è stata anche cantante al fianco di Serge Gainsbourg. Il festival di Cannes nel 2018 ha reso omaggio alla carriera di.Nata a Copenaghen il 22 settembre 1940 come Hanne Karin Blarke Bayer, per il suo volto armonioso, incorniciato da capelli scurissimi, era diventata uno dei simbolicinematografia: per l’intensa interpretazione di “La donna è donna” di Godard ha ottenuto l’Orso d’argento al Festival di Berlino nel 1961.Ultimata la scuola secondaria, ...

