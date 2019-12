È il momento di fondare i Democratici Sacrifichiamo questo Pd per il futuro

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di domenica 15 dicembre 2019) Il dibattito che si è aperto sulla legge elettorale non può ignorare l’esame di un più ampio arco di questioni che riguardano la collocazione e la funzione del Partito Democratico indella vita politica e sociale del Paese e dell’Europa. Allo stato delle cose presenti è probabile che solo una legge elettorale di tipo proporzionale con uno sbarramento adeguato per scongiurare un’eccessiva frammentazione possa trovare un minimo comun denominatore tra le principali forze politiche e con questa consapevolezza (non per convincimento di principio) l’ultima Direzione del Pd si è pronunciata per verificare questa possibilità. Personalmente lo considero un passo indietro e continuo a ritenere che una democrazia moderna se vuole essere stabile debba basarsi su un meccanismo maggioritario accompagnato da ...

