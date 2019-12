Donna travolta da un valanga cade in un crepaccio sotto la neve | liberata dopo mezz’ora

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di domenica 15 dicembre 2019)da unae precipitata in unroccioso sull’Alpe di Siusi, unaaltoatesina di 62 anni di Brunico non ce l’ha fatta a sopravvivere all’incidente avvenuto stamani verso le tredici mentre faceva una passeggiata sullacon le ciaspole. A lanciare l’allarme è stato l’escursionista che era con lei e che la precedeva sugli sci. Il soccorso alpino, in elicottero, l’ha individuata edallanemmeno mezz’ora dalla caduta, ma ormai lanon respirava piu’.L'articoloda unin unlamezz’ora ma era già morta Meteo Web.

