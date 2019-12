Donna incinta ordina un caffè ma al primo sorso si rende conto che il gusto è terribile

Leggi la notizia su baritalianews

(Di domenica 15 dicembre 2019) Una, in attesa del suo terzo figlio, è entrata in un fast food e hato una tazza di. Alha capito che non si trattava affatto dima di detersivo, infatti dinella tazza non c’era traccia ma solo di detersivo. La, la canadese Sarah Douglas ha raccontato così: “Ho cercato immediatamente di sciacquarmi più volte la bocca con l’acqua” e poi è rientrata nel fast food per raccontare cosa le era accaduto e per avere spiegazioni in merito. Lacontinua il rac: “Sul posto un dipendente mi ha spiegato che, per errore, uno dei tubi del prodotto per la pulizia è stato collegato direttamente alla macchina da… Un errore che si è già verificato in passato” come ha raccontato un altro dipendente. Sarah era terrorizzata per quello che sarebbe potuto accadere al bambino che portava in grembo e per questo è immediatamente ...

