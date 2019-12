Domenica nera sulle Alpi | tre morti per le valanghe

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 15 dicembre 2019) Valentina Dardari Una slavina ha travolto unnista ad Alagna Valsesia. Una donna è stata travolta in Alto Adige e il terzo caso è costato la vita a una guidana in Valle d’Aosta. Uno sciatore fuoripista è rimasto ferito in Veneto Tragediamontagne italiane questa, 15 dicembre, dove in poche ore quattro diversehanno causato tree un ferito. La prima vittima è uno snowboarder travolto e ucciso da una slavina staccatasi in Alta Valsesia, sopra Alagna, in provincia di Vercelli, a circa 3mila metri di altezza sul passo del Civera. Secondo le prime informazioni pervenute il giovane sarebbe stato raggiunto e travolto dalla slavina mentre stava scendendo con il suo snowboard. La vittima sarebbe stata estratta dalla neve dopo una cinquantina di minuti, la sua testa si trovava a 60 centimetri di profondità. Subito è stato trasportato in ...

