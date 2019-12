Domenica Live | ospite della D’Urso confessa | “Mi ha fatto molto inca**are”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di domenica 15 dicembre 2019) Barbara D’Urso,difa una rivelazione: “Mio padre mi hainca**are” In più occasioni Barbara D’Urso ha ospitato aDiego Armando Maradona Jr. e Nunzia Pennino. Dopo trent’anni di liti, attacchi a mezzo stampa e accuse tutt’altro che velate, Diego Jr hapace con il padre Maradona e questo è anche merito di Barbara D’Urso. Maradona Senior aveva smesso di vedere il figlio nato dalla relazione con Cristina Sinagra da anni. L’interventoconduttrice ha permesso ai due di trovare la strada per tornare vicini. In una intervista a Diva e Donna, Diego Armando Maradona Junior ha svelato che non ha mai odiato il padre, perchè è innaturale farlo: “Mi hainca**are, questo. sì. Adesso posso dire riamarlo senza riserve”. Da quando hannopace, El Pibe de Oro si interessa alla ...

